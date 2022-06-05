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В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов — слов, заимствованных из английского языка. Об этом 5 июня сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В нем указаны русские варианты заимствованных слов», — сообщил он в эфире телеканала «Крым 24».

Константинов отметил богатство русского языка, подчеркнув, что «засилье иностранных слов опасно для культуры и языка России».

«Настало время с этим покончить», — заключил глава крымского парламента.

Словарь планируется представить в рамках предстоящего юбилейного XV международного фестиваля «Великое русское слово», который состоится в Крыму с 6 по 12 июня. Фестиваль объединяет на одной площадке соотечественников вокруг идеи развития русского языка, культуры и традиций. В рамках мероприятия также традиционно проходит Ливадийский форум, на котором обсуждаются проблемы и перспективы русского мира.

25 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на гала-концерте на Красной площади, посвященному Дню славянской письменности и культуры, призвал следить за чистотой речи и беречь русский язык. Он отметил тогда, что для того, чтобы быть сильными, суверенными, развивать свою культуру, науку, нужно в первую очередь правильно говорить по-русски.

В тот же день Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы, заменив на изучение «своих языков». По его мнению, изучение английского языка является спорным вопросом, если «человек не поедет никогда в Лондон», пишет «Газета.ru».

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