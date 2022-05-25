Реклама
Прямой эфир

Патриарх Кирилл призвал следить за чистотой речи и беречь русский язык

0
ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На гала-концерте на Красной площади, посвященному Дню славянской письменности и культуры, патриарх Всея Руси Кирилл сказал, что нависла угроза над русским языком.

«Русская православная церковь всегда там, где трудно»
Владимир Путин подчеркнул роль РПЦ в непростых современных условиях

«Язык наполняется абсолютно нелогичными заимствованиями из других языков, его нередко искажает жаргон или просто наплевательское отношение к слову, когда люди разговаривают «через зубы» друг с другом», — заметил патриарх.

По его словам, для того, чтобы быть сильными, суверенными, развивать свою культуру, науку, нужно, в первую очередь, правильно говорить по-русски.

Реклама

Кирилл обратился к молодежи и попросил их оставить «разговор через зубы», оставить упрощения и жаргон.

«Потому что русский язык — великое сокровище. И к нему нужно бережно относиться. Это нужно для того, чтобы не терять культуру, чтобы народ был сильным и мог защищать свой духовный и культурный суверенитет», — считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слава слову: Мацуев и Гергиев исполнили санкционного Рахманинова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022