Патриарх Кирилл призвал следить за чистотой речи и беречь русский язык

На гала-концерте на Красной площади, посвященному Дню славянской письменности и культуры, патриарх Всея Руси Кирилл сказал, что нависла угроза над русским языком.

«Язык наполняется абсолютно нелогичными заимствованиями из других языков, его нередко искажает жаргон или просто наплевательское отношение к слову, когда люди разговаривают «через зубы» друг с другом», — заметил патриарх.

По его словам, для того, чтобы быть сильными, суверенными, развивать свою культуру, науку, нужно, в первую очередь, правильно говорить по-русски.

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Кирилл обратился к молодежи и попросил их оставить «разговор через зубы», оставить упрощения и жаргон.

«Потому что русский язык — великое сокровище. И к нему нужно бережно относиться. Это нужно для того, чтобы не терять культуру, чтобы народ был сильным и мог защищать свой духовный и культурный суверенитет», — считает он.

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