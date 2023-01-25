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Художник Шагин прокомментировал снятие своей картины с экспозиции в Москве

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Фото: предоставлено Дмитрием Шагиным
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Российский художник и член творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин 25 января прокомментировал «Известиям» снятие своей картины «День тельняшки» с экспозиции во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.

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По словам Шагина, о соответствующем решении он узнал недавно, когда спустя месяц с момента открытия выставки поехал забирать полотно.

«Когда я вошел в выставочный зал, я увидел баннер где-то 3 м в длину. На нем были изображены копии всех картин выставки в виде открыток. Моя была открытка «День тельняшки». <...> На картине идут митьки, а сзади у них транспарант с надписью «Митьки никого не хотят победить!». Я смотрю, а на репродукции транспарант перекрашен яркой красной краской. Получилось, что всё это время люди приходили и видели, как митьки идут под красным флагом», — рассказал Шагин.

Художник признался, что пытался отмыть краску, но ему это не удалось. Артист подчеркнул, что из-за добавления красного цвета смысл был переделан. В то же время Шагин указал, что речь идет о репродукции — с оригиналом всё в порядке.

Теперь художник намерен выставить произведение в арт-центре «Митьков», «чтобы люди увидели, что в ней нет никаких политических подтекстов».

Сложившуюся ситуацию прокомментировали «Известиям» во Всероссийском музее декоративного искусства.

«Руководство Всероссийского музея декоративного искусства выражает недоумение, связанное с появлением в открытых источниках информации с искаженными фактами о деталях проведения выставки «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» и взаимодействия с сотрудниками музея. Музей предоставил площадку на льготных условиях уважаемому специализированному изданию «Декоративное искусство», исторически связанному с деятельностью учреждения», — указано в сообщении учреждения.

Отмечается, что подготовка к выставочному проекту велась в обычном режиме и в установленном порядке.

«Мы с уважением относимся к творчеству художника Дмитрия Шагина. Однако во избежание тревожащих интерпретаций музей оставляет за собой право вносить изменения в подбор экспонатов выставки или предлагать другие пути решения. В рамках подготовки выставки руководителем проекта Дмитрием Гражевичем было подписано соглашение о работе с Всероссийским музеем декоративного искусства. Только лишь по окончании проекта сотрудники музея из открытых источников узнали о претензии со стороны организаторов, что не может не вызывать сожаления о нарушениях принципов партнерской работы», — добавили в музее.

Лозунг «Митьки никого не хотят победить!» впервые появился в книге Владимира Шинкарёва «Митьки» (1984). Полностью он звучит так: «Митьки никого не хотят победить! Они всегда будут в проигрыше, но они завоюют весь мир».

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