В ноту со временем: чем запомнился юбилейный концерт Юрия Башмета
Сцена зажигалась и гасла, светилась и переливалась. По экранам катились волны и вспыхивали языки пламени. Звучали Чайковский и Хачатурян, Бах и Моцарт, Шуберт и Прокофьев. В Концертном зале имени Чайковского народный артист СССР, Герой Труда Юрий Башмет отметил 70-летие. «Известия», побывав на концерте и расспросив именитых гостей, убедились в незаменимости маэстро.
Как всё начиналось
24 января народный артист всегда встречает на сцене, причем последние лет пять устраивает не просто концерт, а музыкально-театральное представление. Каждое отделение тянет на самостоятельный вечер. Солируют звездные артисты — друзья юбиляра.
В предыдущий юбилей, пять лет назад, темой постановки под названием «Планета Башмета» стали мечты, надежды и сны. Поднявшись в фойе, гости дивились коллаж-инсталляции, запечатлевшей трио музыкантов. Джон Леннон, Пол Маккартни и Юрий Башмет никогда не встречались, но волей художника оказались вместе. Сбылась мечта Юрия Абрамовича, давнего поклонника The Beatles.
Двумя годами позже маэстро задумался о бренности тела и вечности души. Незадолго до того ушел из жизни Гия Канчели, его друг. Слушателям предложили «Культурный манифест» с мемориальной музыкой, причем Башмет сыграл посвященный ему Канчели «Styх». «Голос альта способен объединить голоса живых и мертвых», — говорил композитор. Судя по слезам на глазах зрителей, альтисту это удалось.
Пару дней рождений он встретил под знаком природы. В ковидный 2021 год приветствовал публику цветочными ароматами и медитативной атмосферой. В 2022-м выдержал сценическое оформление в стиле balance rock (балансирующие камни).
Концепция, программа и имена участников постановки в честь 70-летия маэстро держались в секрете до самого начала, что тоже уже стало традицией. За несколько дней до того Башмет отменил все встречи и интервью. Только репетировал. В день концерта с утра репетировал, вечером играл. Такой режим для него норма.
— Свою дату я встречаю с хорошим настроением. Прежде всего — с рабочим, — поделился народный артист с «Известиями». — Если в этот день я не на сцене, как будто и праздника не было. Когда-то так случилось, что день рождения прошел без выступления. И мне было не по себе.
Его биография
Вечер, срежиссированный Виктором Крамером, стал торжеством высоких технологий. А назвать его можно было бы «Моя биография».
Под высокими сводами Концертного зала имени Чайковского разместилось с десяток экранов-планшетов, куда проецировались фотографии из личного архива юбиляра и сам он, рассказывающий историю своей жизни. За виртуальным Башметом наблюдал Башмет реальный, расположившийся на сцене с «Солистами Москвы».
На экранах возникали названия глав — «Родители», «Битлз», «Чайковский и Рахманинов», «Созвездие скрипачей» и т. д. Похоже, на юбилее обкатывался формат будущей книжки.
Рассказчик вольно переходил от темы к теме, перебирая сюжеты и персонажей. Преобладали музыкантские байки с участием культовых фигур мировой музыки.
«Слава Ростропович мне как-то сказал: «Старик, я за тобой слежу. Играй все, что для тебя пишут. Перестанешь играть — перестанут писать. На каждые десять произведений три как минимум будут профессиональными, а возможно, одно будет гениальным». Меня спрашивали: «А что вы ждете от композиторов?» И я отвечал: «Жду, когда Брамс, Чайковский и Рахманинов напишут для меня». А сейчас могу сказать, что я по-прежнему жду этого, но я уже получил очень много: от Шнитке — Концерт, от Губайдулиной — Концерт, и от Эшпая, и от Гии Канчели, и от Александра Чайковского».
Юрий Абрамович оказался отличным пародистом, с равным успехом воспроизводя одесский говор своего папы, скороговорку Ростроповича и грузинский акцент Канчели. Зал смеялся, одобрительно шумел, понимающе аплодировал и, понятное дело, ждал музыку.
В этом разделе бал правила популярная классика и те же высокие технологии. Сцена, оснащённая частоколом светодиодов, зажигалась и гасла, светилась и переливалась. По экранам катились волны и вспыхивали языки пламени. На форте оркестра свет и цвет становились интенсивнее, впрочем, и на пиано ослабевали незначительно. Симфонические концерты в КЗЧ теперь стали шоу, и Башмет идёт в ногу со временем.
Программу, чтобы оценить размах трёхчасового представления, стоит привести полностью.
Моцарт. Симфония № 40 (1 часть)
Шуберт. Симфония № 4 (1 часть)
Чайковский. Серенада для струнного оркестра (Элегия)
Малер. Симфония № 6 (Адажиетто)
Шуберт. Симфония № 1 (1 часть)
Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка»
Бетховен. Симфония №3 (1 часть)
Чайковский. Симфония №1 (2 часть)
Прокофьев. Танец рыцарей
Хачатурян. Адажио из балета «Спартак».
В больших симфонических фрагментах «Солистов Москвы» усиливали оркестранты «Новой России». Юрий Абрамович солировал трижды — в «Пяти отражениях на тему Паганини» Бодрова, «Этюдах в простых тонах» Александра Чайковского и фрагменте из Квинтета Брамса. Единственной приглашённой солисткой оказалась пианистка Ксения Башмет, сыгравшая первую часть Концерта Баха.
Папа и дочь обнялись, и на экранах замелькали кадры счастливого семейства Башметов. Жена Наталья (супруги вместе почти полвека) пожелала мужу отметить столетний юбилей. Внуки подняли планку до двухсотлетнего. Зрители встали, поддержав предложение овацией, а растроганный артист приступил к приему цветочных даров.
«Его обаяние — в легкости. Почти моцартовской»
Именитые гости юбиляра, обычно не жалующие репортеров, охотно отвечали на вопросы о нем и не скупились на восторженные слова. Вот несколько монологов.
Народный артист России, худрук Театра наций Евгений Миронов:
Его обаяние — в легкости. Почти моцартовской. Для него великие люди — его близкие. Он может с ними запросто шутить, импровизировать. Вдруг в Бетховене обнаруживает мотивы «Битлз» или «Битлз» находит в Бетховене. Он очень легкий на подъем. Если предлагаешь какую-нибудь идею — например, Ван Гог или Горький, у него тут же возникают ответные. И ещё он очень непосредственный. Порой, когда выступаем вместе, в какой-то момент забывает, что должен дирижировать — так меня слушает.
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман:
— То, как он говорит о музыке, — это отдельная статья. Не все могут понять, на что обратить внимание, где развитие, кульминация, где, наоборот, спад. Обо всем этом Юрий Абрамович может рассказать доходчивыми словами. Я видел, как он общался с совсем юными музыкантами и с крупнейшими политиками, бизнесменами. Результат — феноменальный. У него всегда аншлаги, где бы он не выступал. Потому что он умеет донести произведение и музыкально, и по-человечески.
Народный артист СССР, скрипач Виктор Третьяков:
— Для творчества необходимы три условия. Талант. Труд. Честное отношение к делу. Честное — и в смысле отношения к тому, что задумал композитор: стремление раскрыть его замысел, а не выставить себя вперёд. Все эти вещи в колоссальной степени присутствуют в его успехах как солиста и дирижёра. Плюс — его умение общаться с людьми и уникальная доброжелательность. К нему можно всегда обратиться с любым вопросом, просьбой. И всегда найдешь ответ и помощь. За 50 лет нашей дружбы я в этом неоднократно убеждался.
Праздник с тобой
Концертный зал имени Чайковского зрители покидали в радостном возбуждении, на ходу обмениваясь впечатлениями. Те, кто не попал в этот вечер в КЗЧ, сможет увидеть и услышать юбиляра на других мероприятиях. Для меломанов, проживающих вдали от столицы, подарком будет новое музыкальное видео от маэстро;
— Скоро выйдет серия клипов, которые были сняты в крайне труднодоступных местах нашей страны, — рассказал он «Известиям». — «Солисты Москвы» под моим руководством исполняют Серенаду для струнного оркестра Чайковского. Я уже смотрел монтаж, это будет просто феноменальная история. Музыка и уникальная природа. Красота!
В дальнейшей программе IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета — музыкально-литературный вечер «Истории любви» в МХТ им. Чехова, спектакль «Живые и мертвые» по одноименному роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой, джазовый концерт с участием Игоря Бутмана и другие музыкальные и театральные события.