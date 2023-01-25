СМИ узнали о планах США передать Украине до 50 танков Abrams

Вашингтон может передать Киеву батальон танков M1 Abrams, то есть 30–50 машин. Об этом 25 января корреспонденту агентства Anadolu сообщил источник в администрации США.

Предполагается, что американский президент Джо Байден объявит о поставках танков на Украину на этой неделе. Отмечается, что обычно танковый батальон армии США состоит из 44 машин.

25 января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в случае передачи Киеву Abrams М1 они будут уничтожены так же, как другая военная техника НАТО. Он добавил, что попытки Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве уже нельзя прикрыть рассказами об «оборонительных вооружениях».

Военный эксперт Игорь Никулин выразил мнение, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ситуацию на фронте. Он считает, что Киеву достанутся устаревшие модели бронетехники, в бою с которыми у российских военных не возникнет проблем.

Днем ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

В тот же день журнал Der Spiegel сообщал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить на Украину танки Leopard 2. По информации издания, речь идет о роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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