Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша не пригласила представителей РФ на мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима
Мир
В МИД РФ оставили в прошлом рассуждения о «красных линиях» в действиях Запада
Наука
Новый вид древних муравьев обнаружили в янтаре из музея Калининграда
Культура
Джастин Бибер продал права на свои произведения за $200 млн
Политика
В Совбезе призвали США и Германию остановить «тиканье ядерных часов»
Наука
Российский робот начал преподавать робототехнику детям в Индии
Мир
Посол РФ в Польше исключил разрыв дипотношений с Варшавой по инициативе Москвы
Мир
В США прошла встреча Байдена с лидерами демократов конгресса США
Происшествия
Водитель на Porshe сбил трех человек на тротуаре в Москве
Армия
Зенитный ракетный расчет отбил атаку противника и уничтожил все воздушные цели
Общество
Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени М.В. Ломоносова
Мир
В ООН заявили о 50 случаях пыток российских пленных со стороны ВСУ
Сюжет:

В МИД РФ оставили в прошлом рассуждения о «красных линиях» в действиях Запада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, поэтому рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. Об этом заявили в среду, 25 января, в МИД России.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

В ведомстве прокомментировали слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что страны Запада, возможно, еще не пересекли самые «красные линии» в конфликте на Украине.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Ранее, 23 января, Лавров заявил, что США, угрожая другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон ничем не гнушается, угрожая в том числе политическим деятелям, счета которых находятся в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

Лавров обратил внимание на то, что конфликт, в который Запад вступил с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий. 18 января Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР. Также он заметил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023