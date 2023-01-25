В МИД РФ оставили в прошлом рассуждения о «красных линиях» в действиях Запада

США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, поэтому рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. Об этом заявили в среду, 25 января, в МИД России.

В ведомстве прокомментировали слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что страны Запада, возможно, еще не пересекли самые «красные линии» в конфликте на Украине.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — сообщили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Ранее, 23 января, Лавров заявил, что США, угрожая другим странам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон ничем не гнушается, угрожая в том числе политическим деятелям, счета которых находятся в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

Лавров обратил внимание на то, что конфликт, в который Запад вступил с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий. 18 января Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР. Также он заметил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.