Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии на Украине

Страны Запада, возможно, еще не пересекли самые красные линии в конфликте на Украине. Об этом 23 января сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Иверсен.

Он отметил, что Россия не раз посылала Западу сигналы о том, что передача Киеву еще большего количества вооружений не изменит ход конфликта.

«Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию», — добавил Полянский.

23 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США еще не приняли решение об отправке танков Abrams на Украину, однако не исключают такой возможности. Он добавил, что на земле в боях весной могут быть некоторые маневры, «при которых, очевидно, танки были бы полезны».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны, которые прямо или косвенно принимают участие в накачке оружием Украины, несут ответственность за данные действия. Он также подчеркнул, что расплачивается за действия Запада украинский народ.

Днем ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Германия не будет препятствовать отправке немецких танков Leopard 2 из Польши на Украину. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.

На встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии 20 января не было принято решение о поставках Leopard 2, так как члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, основной причиной этого стала позиция ФРГ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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