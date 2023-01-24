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Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент РФ Владимир Путин 24 января назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире. Он отметил, что это подтверждается практической боевой работой.

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«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Путин указал, что РФ производит более чем втрое больше ракет ПВО, аналогичных Patriot.

«То, что США производят, скажем, ракеты к системам Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. <...> В целом системы работают исправно», — заверил президент России.

Днем ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что системы противовоздушной обороны способы РФ могут противостоять американским ракетам ATACMS, в случае если Вашингтон передаст их Киеву.

По состоянию на 25 декабря 2022 года ПВО России за время СВО уничтожили свыше 60% от всех потерь воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. беспилотных летательных аппаратов, более 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов. Среди последних в том числе и снаряды от реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет HARM.

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