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Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт

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Фото: flickr.com
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 декабря рассказал командир одного из подразделений, базирующихся на запорожском направлении.

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«[Если] на начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — Ред.), то сейчас уже свободно работаем по HIMARS <...> прошили нам новую программу», — приводит «РИА Новости» слова командира.

Он отметил, что теперь HIMARS воспринимаются как обычные цели. Его подразделению удалось сбить уже около 10 ракет HIMARS, и четыре из них — за последний месяц.

«Наблюдаем и уничтожаем без проблем», — добавил военнослужащий.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разрабатывалась в США во второй половине 1990-х годов. Производится с 2003 года.

Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 км.

Месяц назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол признал, что военная поддержка украинской стороны сильно истощает арсеналы Запада и давит на военно-промышленные комплексы государств.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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