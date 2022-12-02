Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 декабря рассказал командир одного из подразделений, базирующихся на запорожском направлении.
«[Если] на начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — Ред.), то сейчас уже свободно работаем по HIMARS <...> прошили нам новую программу», — приводит «РИА Новости» слова командира.
Он отметил, что теперь HIMARS воспринимаются как обычные цели. Его подразделению удалось сбить уже около 10 ракет HIMARS, и четыре из них — за последний месяц.
«Наблюдаем и уничтожаем без проблем», — добавил военнослужащий.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разрабатывалась в США во второй половине 1990-х годов. Производится с 2003 года.
Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 км.
Месяц назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол признал, что военная поддержка украинской стороны сильно истощает арсеналы Запада и давит на военно-промышленные комплексы государств.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».