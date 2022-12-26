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Генерал назвал заслугой ПВО России уничтожение воздушных целей ВСУ

Начальник войсковой ПВО Леонов: войсковая ПВО сбила более 160 самолетов и вертолетов
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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за время спецоперации по защите Донбасса уничтожили более 60% от всех потерь воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

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«Так, по состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60% от общего числа их потерь», ― отметил Леонов.

По словам генерал-лейтенанта, российские ПВО уничтожили более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. беспилотных летательных аппаратов, более 1,7 тыс. ракет и реактивных снарядов. Среди последних в том числе и снаряды от реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет HARM.

Леонов заметил, что при такой эффективности российских ПВО летчики DCE просто отказываются летать в зоне работы российских войск.

«Высокий моральный дух, профессионализм и мастерство наших воинов войсковой ПВО позволяют утверждать, что ключи от неба находятся в надежных руках», ― добавил Леонов.

Ранее, 22 декабря, глава Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что отечественные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые впервые были применены в бою во время спецоперации по защите Донбасса, показали свою неуязвимость для украинской ПВО.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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