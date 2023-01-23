Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом
Мир
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Мир
В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам
Мир
Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США
Мир
Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Наука
Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Сюжет:

Военный эксперт заявил о способности ПВО РФ противостоять ракетам ATACMS

Военный эксперт Литовкин: российские ПВО способы противостоять американским ракетам ATACMS, в случае если Вашингтон передаст их Киеву
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские системы противовоздушной обороны способы противостоять американским ракетам ATACMS, в случае если Вашингтон передаст их Киеву. Об этом 23 января «Известиям» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Надвижение штурма: российские силы освободили Двуречье в ДНР
Инициатива в зоне проведения спецоперации прочно перешла к ВС РФ, считают эксперты

Накануне председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтону необходимо отправить Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма.

«Это оперативно-тактические ракеты, баллистические, твердотопливные, которые летают на расстояние до 300 км. Запускаются системой залпового огня. Российские системы противовоздушной обороны в состоянии их сбить — и «Тор-М2», и «Бук-М3», и другие наши системы, например «Панцирь-С1», — сказал эксперт.

19 января член палаты представителей раскритиковал отказ администрации президента США Джо Байдена от передачи Украине баллистических ракет ATACMS. Он подчеркнул, что эти боеприпасы являются неотъемлемой частью «критически важной системы вооружений».

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Данное решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023