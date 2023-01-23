Военный эксперт заявил о способности ПВО РФ противостоять ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны способы противостоять американским ракетам ATACMS, в случае если Вашингтон передаст их Киеву. Об этом 23 января «Известиям» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Накануне председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтону необходимо отправить Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по территории Крыма.

«Это оперативно-тактические ракеты, баллистические, твердотопливные, которые летают на расстояние до 300 км. Запускаются системой залпового огня. Российские системы противовоздушной обороны в состоянии их сбить — и «Тор-М2», и «Бук-М3», и другие наши системы, например «Панцирь-С1», — сказал эксперт.

19 января член палаты представителей раскритиковал отказ администрации президента США Джо Байдена от передачи Украине баллистических ракет ATACMS. Он подчеркнул, что эти боеприпасы являются неотъемлемой частью «критически важной системы вооружений».

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Данное решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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