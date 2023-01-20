В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол раскритиковал отказ администрации президента США Джо Байдена от передачи Киеву баллистических ракет ATACMS. Его заявление было опубликовано в четверг, 19 января, на сайте ведомства.
«Каждый раз, когда администрация откладывала отправку Украине критически важной системы вооружений <...> из-за опасений эскалации со стороны России, они оказывались полностью и абсолютно неправы», — подчеркнул Маккол.
Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.
17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).
Тогда же стало известно о старте обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) основам работы с ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут тренировать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.
До этого, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot ВСУ окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению, боевые действия затянутся на весь 2023 год
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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