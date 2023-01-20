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В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
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В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Конгрессмен Маккол раскритиковал Байдена за отказ от поставок Украине ракет ATACMS
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry
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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол раскритиковал отказ администрации президента США Джо Байдена от передачи Киеву баллистических ракет ATACMS. Его заявление было опубликовано в четверг, 19 января, на сайте ведомства.

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«Каждый раз, когда администрация откладывала отправку Украине критически важной системы вооружений <...> из-за опасений эскалации со стороны России, они оказывались полностью и абсолютно неправы», — подчеркнул Маккол.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в него войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

17 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же стало известно о старте обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) основам работы с ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут тренировать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

До этого, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot ВСУ окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению, боевые действия затянутся на весь 2023 год

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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