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Прага не планирует отправлять Киеву танки Leopard 2 ради своей безопасности

Чешский премьер-министр Фиала: Чехия не планирует отправлять танки Leopard 2 на Украину, она думает о собственной безопасности
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Ralph Zwilling
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Чехия не собирается отправлять на Украину боевые танки Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать чехам в рамках «кругового обмена», потому что чешская сторона озабочена обеспечением собственной безопасности. Об этом во вторник, 24 января, уведомил премьер-министр страны Петр Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«Сейчас невозможно отправить Leopard 2 дальше, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности», — заявил Фиала в интервью агентству DPA.

«Круговой обмен» подразумевает обмен между восточноевропейскими странами и ФРГ: первые поставляют на Украину оружие советского производства, получая взамен технику из Германии.

21 января минобороны Чехии опровергло данные о намерениях направить Киеву танки Leopard 2, полученные от ФРГ в виде компенсации за предыдущую передачу Украине советских танков Т-72. Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине. В Чехии отметили, что Прагу никто не просил и не предлагал предоставить танки, полученные от ФРГ.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус после встречи на базе Рамштайн заявил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2.

Британский военный аналитик Майкл Кларк полагает, что нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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