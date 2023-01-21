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Военный аналитик обвинил Шольца в нерешительности и страхе перед РФ

Военный аналитик Кларк обвинил канцлера ФРГ Шольца в нерешительности и страхе перед РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией». Об этом 20 января пишет Daily Express со ссылкой на британского военного аналитика Майкла Кларка.

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По словам аналитика, итог встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где страны НАТО и союзники обсуждали украинский вопрос, демонстрирует, что ФРГ боится России.

Между тем, пишет издание, на Украине уверены, что без немецкой тяжелой техники «наступит смерть нации».

Ранее в этот день занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш в статье для газеты Le Monde заявил, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. При этом в настоящее время в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц всё еще сопротивляется влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Как сообщил министр обороны Германии Писториус, участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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