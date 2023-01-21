В Чехии опровергли сообщение о готовности передать Киеву танки Leopard 2

Министерство обороны Чехии 21 января опровергло данные о намерениях направить Киеву танки Leopard 2, полученные от ФРГ в виде компенсации за предыдущую передачу украинских танков советских Т-72.

Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что Чехия и Словакия готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине.



«Иностранные СМИ сообщили, что «Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины». Эта информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В Чехии отметили, что Прагу никто не просил и не предлагал предоставить танки, полученные от ФРГ.

Пресс-служба министерства добавила, что ничего подобного не обсуждалось и на встрече в Рамштайне, где рассматривались вопросы военной поддержки Украины союзниками.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус после встречи на базе Рамштайн заявил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2.

Британский военный аналитик Майкл Кларк полагает, что нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией».

При этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал, что поставка Украине западных танков Abrams и Leopard не поможет Киеву переломить ход боевых действий и победить Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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