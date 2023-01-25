Страх с высоты: экстремальные селфи подростков сочли попыткой убийства

Кузьминский райсуд Москвы 24 января начал рассматривать громкое дело против 35-летнего Никиты Лебедева о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Подсудимый знакомился с подростками в соцсетях, предлагал за деньги выполнять опасные трюки на большой высоте, фиксировать их на камеру и отправлять ему. Дети свешивались головой вниз из окон и с крыш домов, лишь по случайности обошлось без жертв, сообщили в СК. Со слов представителей родительских сообществ, это не единственный случай, когда манипуляторы убеждают подростков делать опасные селфи на крышах высоток. А присутствие Никиты Лебедева в соцсетях они фиксировали как минимум с 2015 года, но тогда вычислить его IP-адрес не удалось. Юристы объяснили «Известиям», насколько сложно будет доказать, что действия подсудимого — это именно покушение на убийство, а не просто опасное развлечение. От этого зависит степень наказания.

Без страховки и удержания

Во вторник, 24 января, в Кузьминском суде Москвы состоялось предварительное заседание по уголовному делу Никиты Лебедева, которого обвиняют в покушении на убийство двух девушек 17 и 19 лет (на момент событий, которые стали эпизодами уголовного дела, обе были несовершеннолетними). В течение 2020 года Лебедев знакомился с подростками в социальных сетях под вымышленными именами и предлагал выполнять опасные трюки на большой высоте, снимать их на фото или видео и присылать ему в качестве доказательства выполненной просьбы, сообщили в СК.

— Он уговаривал несовершеннолетних потерпевших свешиваться головой и туловищем вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов, что представляло реальную угрозу для их жизни. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв, — сообщили в СК.

Расследованием дела занималось Главное следственное управление СК РФ по Москве. По версии следствия, Лебедев страдал расстройством сексуального предпочтения, просмотр фото и видео со свесившимися с крыш подростками доставлял ему сексуальное удовольствие. Теперь его обвиняют в умышленном убийстве двух лиц, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам (ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Страх с высоты Никита Лебедев Фото: МВД РФ

Это далеко не первые и, возможно, не последние случаи деструктивной деятельности Никиты Лебедева в интернете, рассказал «Известиям» руководитель межрегионального общественного объединения «Центр противодействия киберпреступлениям» Сергей Цурко. Волонтеры родительских сообществ заметили его присутствие в соцсетях как минимум с 2015 года — он вступал с подростками в переписку, предлагая совершить уже описанные выше трюки, и сулил за это деньги.

Преступник выдавал себя за руфера — человека, который увлекается опасными трюками на большой высоте. Но сам при этом не имел никакого отношения к этой экстремальной субкультуре, а был, как выяснило следствие, лишь человеком со странными сексуальными наклонностями, уточнил Сергей Цурко.

— Волонтеры нашего центра и некоммерческого общества «Родители за чистый интернет» давно следили за этим персонажем и даже сами вступали с ним переписку. Но установить его личность тогда так и не удалось — его IP всё время «бились» по разным адресам, — сообщил эксперт.

Произошло непоправимое

Несовершеннолетняя дочь волонтера «Родителей за чистый интернет» Максима в 2014 году выпрыгнула с высоты, спасти ее не удалось. В видеоролике общества на странице в соцсетях Максим рассказывает, что за 10 месяцев до гибели девочка вступала в переписку с Лебедевым. Максим считает, что это был именно он: волонтеры сравнили не одну подобную переписку и нашли много совпадений.

— Дочь сама подошла ко мне с планшетом и показала переписку. Он предлагал ей свеситься с подоконника либо с крыши под углом 90 градусов так, чтобы всё туловище было в состоянии свободного падения, — рассказал мужчина.

Страх с высоты Скриншот переписки Фото: МВД РФ

Он добавил: выбраться из такой позы самостоятельно невозможно. В этом убеждают анализ различных фотографий и простые законы физики.

— Дочь тогда заявила, что это какой-то негодяй, но через 10 месяцев произошло непоправимое. Я не считаю, что Лебедев напрямую связан с гибелью моей дочери, но, возможно, он послужил катализатором ее интереса к этой теме, — сказал Максим.

Так или иначе, следствию удалось установить и доказать лишь два уже описанных выше эпизода, за которые Лебедева сейчас и привлекают к ответственности.

В суде он участвовал по видеосвязи из СИЗО. Молодой мужчина 35 лет, светловолосый и худощавый, в «интеллигентных» очках, внешне ничем не напоминал человека со странными наклонностями. Журналисты, пользуясь случаем, попытались поговорить с Лебедевым, но вместо ответов он неожиданно стал сыпать цитатами из Евангелия вперемешку с юридическими штампами.

— Имеющий уши да слышит! — воззвал вдруг после долгого молчания подсудимый, сидя за решеткой в изоляторе. — Никаких комментариев не будет, так как дело еще не рассмотрено в надлежащем порядке.

Страх с высоты Никита Лебедев Фото: МВД РФ

Из зачитанных судьей материалов дела следует, что обвиняемый имеет высшее образование и работал оператором склада одной из IT-компаний. Ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Со слов Сергея Цурко, Лебедев не единственный, кто предлагает подросткам опасный экстрим перед камерой.

— В популярных соцсетях есть группы со списками высоток в разных городах, именно в этих пабликах подростки ищут дома с открытыми крышами, куда можно войти. Иногда они сами предлагают другим таким же подросткам сделать опасное селфи за 1 тыс. рублей. Деньги они не платят, только подстрекают, — рассказал эксперт.

С его слов, за последние годы проблема руфинга приобрела масштабы реального бедствия.

В зоне риска

Подростки соглашаются на предложения манипуляторов из-за желания заработать, демонстрации независимости и самоутверждения среди сверстников, пояснила «Известиям» детский психолог Наталья Наумова. Также в случае с опасными действиями их часто «берут на слабо».

Страх с высоты Фото: МВД РФ

— Как правило, на такие провокации соглашаются подростки с повышенной импульсивностью. Такие дети быстро и необдуманно принимают решения, а о последствиях для жизни обычно не думают, — отметила Наталья Наумова.

Она уточнила: у жертв виртуальных манипуляторов зачастую бывает нарушена связь с родителями. Они чувствуют себя ненужными или обиженными, и когда в их жизни появляется человек, который дает им ложную поддержку, осыпает комплиментами, имитируя неподдельный интерес к их личности, самооценка резко повышается, и появляется доверие.

Основная группа риска — 10–13 лет. В этот период ребенок может начать скрывать от взрослых свои эмоции и действия и делиться ими только с друзьями, предупредила психолог.

— Когда ребенок приходит к вам и рассказывает о своих проблемах, не надо тут же пускаться его критиковать, обвиняя в неудачах. Если так делать постоянно, то в подростковом возрасте ребенок уже перестанет вам доверять. А значит, попадет в зону риска, — уточнила психолог.

По ее словам, родителям никогда не поздно начать выстраивать с детьми доверительные отношения, а в стиле воспитания — пытаться найти золотую середину между гиперопекой и игнорированием.

Страх с высоты Фото: Getty Images/Ivan Pantic

— Начинать нужно как можно раньше: 13-летний ребенок может не сразу поверить родителям и их попыткам наладить общение. Он будет ждать подвоха и предательства. Процесс может быть длительным, но зато ваш ребенок больше не станет искать поддержки у непонятных «друзей» из соцсетей, — отметила она.

Судя по материалам дела, Лебедев умышленно создал условия для совершения особо тяжкого преступления, за которое ему может грозить наказание свыше восьми лет или даже пожизненное заключение , поделился с «Известиями» адвокат Алексей Гавришев.

— Однако поскольку преступление не было доведено до конца и квалифицировано как покушение, наказание не может превышать трех четвертей максимального срока. То есть пределом в его случае будет 15 лет, — пояснил он.