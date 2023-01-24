Адвокат оценила вероятность замены наказания Ефремову на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, за хорошее поведение в колонии может претендовать на замену лишения свободы на принудительные работы. Такое мнение адвокат Марианна Полит высказала во вторник, 24 января.

По словам юриста, согласно закону, осужденный за тяжкие преступления может рассчитывать на подобное смягчение наказания после того, как проведет в колонии не менее трети срока наказания. Также у него должна быть хорошая характеристика.

«Должен быть отзыв колонии. Если будет ходатайство, что ведет хорошо, осознал вину и будет установлено судом, что исправился, то будет заменено. Я так думаю, что у Ефремова с этим проблем не возникнет», — отметила Полит в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне стало известно, что Ефремов, получивший 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы. Соответствующее ходатайство поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, уточняется на сайте kp.ru.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.