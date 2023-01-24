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Адвокат оценила вероятность замены наказания Ефремову на принудительные работы

Адвокат Полит заявила о возможности замены наказания Ефремову на принудительные работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, за хорошее поведение в колонии может претендовать на замену лишения свободы на принудительные работы. Такое мнение адвокат Марианна Полит высказала во вторник, 24 января.

Кассация на камень: почему суд оставил в силе приговор Ефремову
Защита актера еще не определилась с дальнейшей тактикой действий

По словам юриста, согласно закону, осужденный за тяжкие преступления может рассчитывать на подобное смягчение наказания после того, как проведет в колонии не менее трети срока наказания. Также у него должна быть хорошая характеристика.

«Должен быть отзыв колонии. Если будет ходатайство, что ведет хорошо, осознал вину и будет установлено судом, что исправился, то будет заменено. Я так думаю, что у Ефремова с этим проблем не возникнет», — отметила Полит в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне стало известно, что Ефремов, получивший 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы. Соответствующее ходатайство поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, уточняется на сайте kp.ru.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.

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