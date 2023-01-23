Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Актер Михаил Ефремов, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы.
«В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — рассказали «РИА Новости» в Алексеевском суде Белгородской области в понедельник, 23 января.
Там отметили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.
Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.
Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.
22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.
В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.