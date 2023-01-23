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Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы

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Фото: ТАСС/пресс-служба Московского городского суда
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Актер Михаил Ефремов, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы.

Кассация на камень: почему суд оставил в силе приговор Ефремову
Защита актера еще не определилась с дальнейшей тактикой действий

«В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — рассказали «РИА Новости» в Алексеевском суде Белгородской области в понедельник, 23 января.

Там отметили, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Артист во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.

Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитному, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников. 15 сентября того же года второй кассационный суд отклонил жалобу актера.

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