Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал включить Украину в НАТО, хотя ранее заявлял, что в обозримом будущем это «даже близко невозможно». Об этом он написал в статье для газеты Daily Mail 23 января.

По его словам, причиной кризиса на Украине стало то, что Североатлантический альянс долго обещал, но так до их пор и не принял страну в свой состав.

«Каков результат нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и допустить украинцев под защиту оборонительного зонтика НАТО? Итог — самый кровопролитный конфликт в Европе за 80 лет», — написал Джонсон.

Он призвал как можно скорее «исправить эту ошибку» и включить Украину в состав Североатлантического альянса. «Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, чего не было до начала конфликта, что Украина должна присоединиться к НАТО», — заявил политик.

Он также отметил, что украинцы сражаются за Европу, поэтому главная задача европейских стран — продолжать помогать Украине.

«Наша работа — помочь Украине победить как можно быстрее. Эти люди сражаются за всех нас. Так давайте дадим украинцам всё, что нужно для победы сейчас», — призвал Джонсон.

Ранее, 5 января, немецкий дипломат и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что на сегодняшний день Украина не отвечает требованиям, предъявляемым к государствам Североатлантического альянса.

По его словам, еще в 2008 году стало понятно, что в случае с Украиной нельзя дать положительный ответ на ключевые вопросы, которые ставятся перед желающими вступить в альянс странами. В частности, нельзя положительно ответить, к примеру, на вопрос, повысит ли членство рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом.

Ранее, 27 декабря 2022 года, публицист Spectator отметил, что невыполненное обещание США о принятии Украины в НАТО спровоцировало усиление напряженности, которое вылилось в текущий конфликт.

В том же месяце обозреватель Лили Байер в статье для газеты Politico написала, что слова украинского президента Владимира Зеленского о присоединении страны к альянсу по ускоренной процедуре вызывают недовольство, однако на Западе стараются избегать данного вопроса.

11 ноября стало известно, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. В то же время глава минобороны США Ллойд Остин признал, что не видит возможности в краткосрочной перспективе удовлетворить амбиции Киева.

30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Комментируя это заявление, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия в альянс Украины.

Тогда же заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.