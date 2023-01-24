Lada представила пикапы с увеличенной грузоподъемностью

Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе внедорожника Niva Legend, выпускаемых дочерней компанией «ВИС-Авто», сообщила 24 января пресс-служба АвтоВАЗа.

Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью, 800 кг, обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой.

Увеличение грузоподъемности произошло благодаря опыту эксплуатации специальных модификаций пикапов для пожарных и спасателей. Такие автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80–100%, поэтому для пикапов на базе Lada Nuva Legend было проведено усиление кузова и доработана конструкция соединения кабины с полурамой, сообщили на предприятии.

На сегодня в гамме легких коммерческих грузовиков, сделанных на базе Lada Niva Legend, присутствуют как двухместные, так и пятиместные пикапы. Автомобили выпускаются со стеклопластиковым кузовом, изотермическим фургоном, рефрижератором, а также в версии автомобиля техпомощи. Всего производится более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 кг. Рекомендованная розничная цена на базовый коммерческий пикап Lada Niva Legend начинается от 1 153 400 рублей.

20 января стало известно, что седан Lada Granta CNG, оснащенный газобаллонным оборудованием, которое позволит машине ездить помимо бензина на метане, планируется выпускать в количестве 3 тыс. штук в год. Такая машина прежде всего привлечет внимание корпоративных клиентов, в первую очередь таксопарки, так как движение на метане обеспечивает значительную экономию средств на топливо. Средняя цена метана сейчас в России составляет около 21,7 рубля за кубометр.