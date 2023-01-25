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Стандарт частоты: в России начнут делать WiFi-роутеры нового поколения

Зачем они нужны промышленности и простым пользователям
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Фото: Getty Images/Vlad Dmytrenko
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До конца 2024 года в России может быть налажено массовое производство интернет-роутеров современного стандарта WiFi 6. Об этом говорится в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», с которой ознакомились «Известия». Курировать проект будет Минцифры — к началу 2025-го должно быть выпущено не менее 500 тыс. этих устройств. Такие роутеры пригодятся как промышленности, так и простым пользователям — во многом WiFi 6 сходен с 5G, внедрение которого на российских сотовых сетях буксует, отмечают эксперты. Развитие этого стандарта поможет разгрузить диапазоны частот, используемых для WiFi старых технологий и Bluetooth. Из-за их перегруженности гаджеты создают помехи друг другу, отмечают специалисты.

Почти 5G

В 2023–2024 годах в России должно начаться массовое внедрение роутеров, использующих технологии WiFi 6. За этот проект отвечает Минцифры, говорится в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО). С документом, утвержденным правительством в декабре, ознакомились «Известия».

К концу следующего года должно быть организовано производство таких девайсов, налажены снабжение комплектующими и сбыт готовой продукции, следует из документа. Согласно плану, заказчикам должно быть отгружено не менее 500 тыс. роутеров. Среди потенциальных покупателей названы крупнейшие российские интернет-провайдеры — «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

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Также в дорожной карте идет речь о развитии производства и массовом внедрении роутеров прежних стандартов.

Сейчас в РФ есть предприятия, производящие WiFi-роутеры на импортной компонентной базе, но устройства для WiFi 6 пока не выпускаются, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Изготавливаемые в России девайсы поддерживают в основном диапазон частот 2,4 ГГц, WiFi на частотах 5–6 ГГц — это более сложное оборудование, говорит эксперт. Его внедрение позволит сократить помехи, которые создают друг другу гаджеты, работающие в старом диапазоне, и увеличить скорость доступа для пользователей.

По словам Дениса Кускова, рынок домашнего широкополосного доступа в РФ сегодня практически не растет: его подключили почти все, кто хотел это сделать и имел техническую возможность. Новые роутеры, скорее всего, начнут внедрять вместо сломавшихся, устанавливать в новостройках, ими заинтересуются те, кому нужен более качественный доступ в Сеть, перечисляет специалист. Аппараты нового поколения будут востребованы и для расширения цифровизации госорганов, предприятий и организаций.

Появление WiFi 6 позволит разгрузить низкие частоты, на которых уже используется множество гаджетов с поддержкой WiFi старых стандартов, а также Bluetooth, считает менеджер компании-партнера нескольких операторов. Таких устройств стало слишком много, и они создают помехи друг другу: из-за этого в людных местах зачастую перестают работать беспроводные наушники, а дроны начинают терять управление, напоминает собеседник «Известий». Помимо этого, широкие каналы WiFi 6 потребуются для подключения будущих гарнитур дополненной реальности к смартфонам, отметил он.

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С точки зрения применяемых технологий радиоинтерфейса этот стандарт очень похож на 5G и позволяет реализовать сопоставимые скорости при низком пинге (задержке в передаче данных), рассказал «Известиям» сотрудник одного из операторов. Это позволит развивать на базе WiFI 6 сервисы для промышленности, не исключил он.

Вопросы развития WiFi периодически поднимаются на государственном уровне. Например, в конце декабря 2022 года Госкомиссия по радиочастотам легализовала использование в РФ (правда, только в закрытых помещениях) частот 5925-6425 МГц для технологии WiFi 6E. По характеристикам и возможностям она почти не отличается от WiFi 6, но дает пользователям возможность работать в более высоких диапазонах для обеспечения использования широких каналов, объяснили в компании-партнере нескольких операторов. Очевидно, в дорожную карту НИПО стоило бы включить и развитие рынка оборудования WiFi 6E, полагает ее менеджер.

— Роутер стандарта WIFI 6 может обслуживать больше гаджетов, чем роутеры WIFI 5 — это актуально для офисов, кафе и других общественных мест, где к одной точке подключается несколько десятков абонентов, — отметили в Минцифры. — Российские производители уже имеют прототип решений для корпоративного рынка, и абонентские роутеры с поддержкой WIFI 6 — оборудование проходит финальные этапы тестирования: производство запланировано на ΙΙ квартал 2023 года.

Фабрично-заводской WiFi

Современные WiFi-роутеры — не единственная высокотехнологичная электроника, не выпускающаяся или почти не выпускающаяся в РФ, начало массового производства которой предусмотрено дорожной картой НИПО. Например, уже в этом году должно быть налажено изготовление IP-камер видеонаблюдения, писали «Известия». В 2023–2024 годах заказчикам планируется поставить не менее 1 млн таких устройств, говорится в дорожной карте. Стоимость организации производства камер эксперты и участники рынка оценивали в 1 млрд рублей.

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Максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в три-четыре раза выше, чем у Wi-Fi 5. Применение таких устройств позволит использовать сервисы, для которых требуется высокая пропускная способность, пояснили в «Ростелекоме».

Там добавили, что «ЭР-Телеком Холдинг» выступает якорным заказчиком этого проекта, другие операторы связи и корпоративные клиенты — потенциальные потребители такого оборудования. По словам представителя «Ростелекома», проект предполагает инвестиции в размере 900 млн рублей.

— За полтора-два года планируется закрыть этап проверки опытного образца и приступить к постановке оборудования на серийное производство, — сказали в пресс-службе компании.

В «ЭР-Телеком Холдинг» отказались от комментариев.

Производство роутеров для WiFi 6 в РФ во многом не налажено из-за того, что оно требует сложной компонентной базы, утверждает источник «Известий» на рынке связи. Для изготовления таких устройств предыдущих поколений достаточно микроэлектронных компонентов, которые предлагают множество поставщиков: их несложно найти на рынке даже в условиях санкций. Для WiFi 6 и 6E требуются более современные и высокотехнологичные чипы, найти их сложнее, считает источник.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, одной из причин, по которым в последнее время развитием современных стандартов WiFi начали заниматься на государственном уровне, стала неопределенность с развитием в России 5G. Известно, что до сих пор не выделено частот для работы массовых коммерческих сетей, а наиболее перспективный диапазон 3,4–3,8 ГГц занят пользователями спутниковой связи, в том числе силовыми структурами, напоминает он.

Новые стандарты WiFi смогут лишь в незначительной степени удовлетворить потребности обычных пользователей, но для цифровизации промышленности и развития индустриального интернета вещей они действительно важны, заключает эксперт.

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