Сиди и смотри: в РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения

В России к концу года может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения , следует из дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденной правительством (есть у «Известий»). Ежегодно в нашей стране будет изготавливаться около полумиллиона таких устройств. В проекте будут участвовать крупнейшие российские операторы, предоставляющие клиентам услуги видеонаблюдения, — «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». Затраты на организацию производства камер могут составить около 1 млрд рублей, считают эксперты. Проект поможет снизить зависимость госструктур, бизнеса и обычных пользователей видеонаблюдения от китайской продукции, однако создать полностью российские камеры вряд ли получится — собирать их придется из сделанных в КНР комплектующих, указывают они.

Камера смотрит, камера знает

Уже в этом году в России должно начаться производство IP-камер видеонаблюдения и их внедрение. Отвечает за реализацию этого проекта Минцифры, говорится в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденной правительством в декабре 2022 года. С документом ознакомились «Известия».

Серийный выпуск таких устройств должен быть налажен в 2023–2024 годах, выстроены каналы их сбыта — за этот же период заказчикам должно быть поставлено не менее 1 млн таких устройств , говорится в дорожной карте. Причем в следующем году планируется наладить производство и поставки камер с улучшенными характеристиками, а именно с изменяемым фокусным расстоянием объектива . В качестве соорганизаторов проекта и заказчиков камер в документе указаны «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» , предоставляющие клиентам услуги видеонаблюдения.

В «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Сиди и смотри Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

«Ростелеком» и «ЭР-Телеком» — якорные заказчики в рамках проекта и призваны обеспечить спрос, пояснили в пресс-службе «Ростелекома».

— Изделия продаются любым потребителям, а «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» обеспечивают минимально необходимый объем потребления, требующийся для реализации проекта, — сказал его представитель.

Параметры проектов находятся на стадии согласования — пока преждевременно говорить о деталях, добавил он.

Вопрос о создании производства камер видеонаблюдения в России более чем актуален, ведь до сих пор практически все эти устройства импортируются из Китая (некоторая их часть до прошлого года ввозилась с Украины), говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это создает риски не только для рядовых российских пользователей IP-камер, но и для государственных и муниципальных структур, а также для компаний — спрос на видеонаблюдение с их стороны растет год от года, утверждает он.

По предварительным данным TelecomDaily, в 2022 году в РФ было установлено примерно 5 млн камер видеонаблюдения и это рекордный показатель : по итогам 2021-го установили 4,9 млн.

Сиди и смотри Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По количеству этих устройств Россия — одна из ведущих стран мира. По подсчетам TelecomDaily, в 2020 году наша страна по этому показателю вышла на третье место в мире (первые два занимают Китай и США) . Если в 2020-м в РФ было 11 млн камер, то в 2021-м — 16 млн, а в 2022-м, по предварительным данным TelecomDaily, уже более 21 млн.

При этом по темпам прироста количества камер наша страна занимает второе место в мире (на первом — Южная Корея). Подавляющее большинство устройств (около 19 млн) установлено госструктурами и муниципалитетами в рамках программ по усилению безопасности (например, «Безопасный город») на улицах, во дворах, в подъездах , отмечает Денис Кусков. Еще 2 млн — гражданами и коммерческими организациями , сказал он.

Как ранее рассказывали «Известиям» участники рынка, резкий рост спроса на IP-камеры в стране возник в начале 2022 года . В связи с началом масштабной санкционной антироссийской кампании госорганизации, простые пользователи и бизнес опасались роста преступности, поэтому и закупали системы видеонаблюдения, объясняли они.

Китайское видение

Операторы связи планируют устанавливать камеры на улицах по заказу городских властей, а также на государственных и частных территориях, если у владельца есть такой запрос, сообщили «Известиям» в Минцифры. Компании продолжают закупать зарубежную технику, используя действующие логистические цепочки, — критичности в импортозамещении нет, но производство российской техники всегда приветствуется, отметили в ведомстве. Заказчиками выступают сами операторы связи.

Производством камер займется ООО «Электра» , уточнили в пресс-службе Минцифры. Эти устройства могут использоваться различными операторами и заинтересованными компаниями, подчеркнули там.

Сиди и смотри Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Количество проданных IP-камер в МТС выросло в два раза в 2022 году по сравнению с предыдущим — рост продаж связан с увеличением интереса россиян к устройствам для умного дома, рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС.

Более 35% камер видеонаблюдения поставляется в Россию с заводов китайской компании Hangzhou Hikvision Technology , говорится в отчете TelecomDaily: их мощностями пользуются 11 «камерных» брендов . «Заводы Dahua и Longse поставляют в Россию 12 и 13 брендов соответственно, причем многие марки пользуются услугами сразу нескольких брендов», — говорится в нем.

Очевидно, что проект, описанный в дорожной карте, будет подразумевать крупноузловую сборку IP-камер — компоновать их, скорее всего, начнут из готовых модулей, поставленных из Китая , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Скорее всего, импортными будут линзы, пластик корпусов и, конечно, электроника — всё это пока не производится в РФ, — указывает он. — В крупноузловом сборочном производстве нет ничего сложного — при заявленном объеме производства в 500 тыс. готовых изделий в год его организация (плюс затраты на некоторые научно-конструкторские работы) может уложиться примерно в 1 млрд рублей .

Сиди и смотри Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Наладить в России производство камер, в принципе, не проблема — они выпускаются и сейчас, но речь идет о партиях в несколько десятков тысяч штук, отмечает источник, знакомый с менеджерами нескольких российских электронных заводов. По его мнению, в РФ вполне реально провести более или менее глубокую локализацию этого производства — инвестиции в размере около 1 млрд рублей позволят создать мощности, которые смогут выпускать от 100 тыс. камер в год и более , отмечает он. Но есть и нюансы — например, для сборки оптики потребуются специальные сверхчистые помещения, на это будут необходимы дополнительные средства, считает собеседник «Известий».

Вопрос к проекту по созданию российских камер видеонаблюдения — уровень локализации продукта, отметил Денис Кусков. Не секрет, что зачастую под видом российской продукции заказчикам предлагаются перелицованные китайские товары малоизвестных производителей. Учитывая то, что в РФ по-прежнему не производится множество электронных компонентов, можно предположить, что соблазн выдать камеры из КНР за отечественную продукцию будет велик, предупредил эксперт.

В России действительно развивается рынок видеонаблюдения — спрос на IP-камеры рос и до 2022-го, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В этом году он сохранится, заключил эксперт.