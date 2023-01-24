Песков оценил отношения России со странами Запада

Отношения России со странами Запада находятся в низкой точке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам 24 января.

«Сколь-нибудь субстантивного диалога и с Германией, и с другими странами Европейского союза, и Североатлантического альянса не наблюдается», — считает он.

Комментируя обсуждения поставок Германией Киеву танков, Песков отметил, что это неминуемо отразится на будущих отношениях РФ и ФРГ.

«Подобные поставки не сулят ничего хорошего. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — подчеркнул он.

Накануне представитель немецкого концерна Rheinmetall сообщил, что концерн может поставить в общей сложности 139 танков Leopard типов 1 и 2. При этом вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал в Twitter сообщение, в котором рассказал, что Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что страны, у которых есть Leopard 2, могут уже начать тренировать экипажи для них и готовить их к передаче.

До этого, 20 января, на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в ФРГ принять решение о поставках Leopard 2 украинской стороне не удалось, так как государства — члены альянса не пришли к единому мнению по этому вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострившейся ситуации в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки Киеву оружия и военной техники не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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