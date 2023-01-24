Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к МКС прошли медкомиссию

Все шесть претенденток из Белоруссии на полет к Международной космической станции (МКС) прошли медкомиссию и могут совершить полет. Об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков.

«У нас медкомиссию прошли, в России прошли. Подтверждаются по здоровью шесть претендентов», — сказал Гусаков на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белорусской науки.

По его словам, полет на МКС женщины-космонавта из Белоруссии может состояться этой осенью, «если ничего не поменяется».

Ранее, 20 декабря, в «Роскосмосе» сообщили, что в Россию прибыли шесть кандидатов из Белоруссии, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (входит в «Роскосмос»). По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету.

О старте отбора претендентов на место в экипаже к МКС среди белорусских космонавтов в госкорпорации сообщали в июне прошлого года. Всего Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета к космической станции.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что космонавт из Белоруссии отправится на МКС в 2023 году. Договоренность организовать первый полет космонавта из Белоруссии на МКС была достигнута 12 апреля с белорусским лидером Александром Лукашенко.