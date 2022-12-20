«Роскосмос» сообщил о прибытии в ЦПК кандидатов в космонавты из Белоруссии

Белорусские кандидаты для полета в космос приступили к отбору в России, всего в центр подготовки космонавтов (ЦПК) прибыли шесть кандидатов. Об этом 20 декабря говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Работа ведется в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой. Там же кандидаты в космонавты пройдут медицинские обследования.

«По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету», — заключили в госкорпорации.

Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил, что космонавт из Белоруссии отправится на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Договоренность об этом была достигнута ранее.

Также он рассказал о планах белорусского коллеги Александра Лукашенко в ближайшие дни посетить ЦПК в России. Визит должен пройти незадолго до неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге.

В июне в «Роскосмосе» заявили о старте отбора претендентов на место в экипаже к МКС среди белорусских космонавтов. Всего Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета к космической станции. Они были направлены на отбор в Россию.

В День космонавтики, 12 апреля, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились организовать первый полет космонавта из Белоруссии на МКС в 2023 году.