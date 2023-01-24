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Глава Минприроды оценил доступность раздельного сбора мусора

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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На конец 2022 года раздельный сбор отходов был доступен почти половине населения — 48,4%. Об этом в интервью «Известиям» 24 января заявил глава Минприроды Александр Козлов. В 2020 году этот показатель равнялся 18,5%.

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Россия проводит «мусорную реформу» только с 2019 года, уточнил министр. По его словам, с советских времен этим вопросом никто не занимался.

«И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа — новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки», — заметил Козлов.

В прошлом году в России увеличили субсидии регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора с 1 млрд до 1,5 млрд рублей, уточнил министр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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