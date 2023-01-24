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Госдеп заявил о скорых новостях по поставкам немецких танков Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem/Dirk Waem/Belga News Agency
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Новости об отправке Германией танков Leopard 2 на Украину появятся в ближайшее время. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 23 января.

«Это вопросы, которые Германия должна обсуждать с нашими общими союзниками. По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет [о танках] от Германии», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о перспективах передачи немецкой бронетехники киевскому режиму.

Новость дополняется.

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