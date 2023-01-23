Президент Азербайджана заявил об обеспечении конституцией прав армян в Карабахе

Права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, будут обеспечиваться в соответствии с конституцией Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в понедельник, 23 января.

«Глава государства подчеркнул, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне, будут обеспечиваться на основе конституции и законодательства Азербайджана», — сообщила пресс-служба президента.

По словам азербайджанского лидера, по дороге Лачин-Ханкенди нет блокад и с 12 декабря 2022 года через Ланчинский коридор проехали из Армении в Карабах и обратно около 980 транспортных средств, из которых более 850 машин российского миротворческого контингента и свыше 120 автомобилей Международного комитета Красного Креста.

Ранее, 22 января в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении сообщили, что министр иностранных дел Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель, в рамках которого выступит с речью в комитете Европарламента по иностранным делам, где коснется вопросов стабильности и безопасности на Южном Кавказе, гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора и процесса нормализации [отношений] между Арменией и Азербайджаном.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

После этого стало известно о блокировке Лачинского коридора. Это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. В декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москваозабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.