Французы высмеяли просьбу Зеленского о поставке оружия

Французские пользователи Twitter высмеяли просьбу президента Украины Владимира Зеленского о новой поставке оружия. Свои комментарии они оставили под постом лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо. Он в твите от 23 января сравнил украинского лидера с мафиози.

Комментаторы поста Филиппо упрекнули президента Украины в попытке развязать третью мировую войну и посоветовали попросить военной помощи у России.

«Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты», — поиронизировал пользователь с ником Wiel Luc.

Французы также отметили, что Украина не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue.

Пользователь Bruno Cheyrou задался риторическим вопросом: если диктатор Зеленский просит, а Европа подчиняется, то что дальше? «Истребители и человеческий контингент?» — написал он.

Ранее 23 января лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Киеву. По ее мнению, существуют риски расширения конфликта в случае отправки тяжелых вооружений украинской стороне.

Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву. При этом 22 января президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи Украине Leclerc. О них еще 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль высказывался как о необходимых орудиях, которые нужно передать Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострившейся ситуации в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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