Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Киеву. Об этом она заявила 23 января в эфире телеканала BFM.

Политик считает, что есть риски расширения конфликта в случае отправки тяжелых вооружений украинской стороне.

«Разве, направляя тяжелые вооружения, не интернационализируем ли мы конфликт, что является большой опасностью? Не удалимся ли мы от мирного решения на переговорах, зная, что ни один конфликт в наши дни не решается военным путем?» — сказала Ле Пен.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву.

Еще 12 декабря 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с призывом передать Украине французские танки Leclerc.

Военный обозреватель Виктор Литовкин 19 января рассказал «Известиям», что Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ.

При этом 22 января президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи Украине Leclerc.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострившейся ситуации в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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