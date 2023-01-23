Администрация Запорожской области сообщила 23 января о начале формирования первого состава областной избирательной комиссии.

«В Запорожской области приступили к формированию избиркома», — говорится в Telegram-канале администрации региона.

Известно, что в первый состав областного избиркома войдут 10 человек с правом решающего голоса. Он будет формироваться Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Каждая из сторон назначит по пять человек.

20 января зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что все территориальные и региональные избиркомы в новых субъектах страны к началу ближайшей избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы». По его словам, всё необходимое оборудование уже закуплено.

В этом году россиян ждут региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов Федерации. Точные цифры к сентябрю могут увеличиться, подчеркнули в ЦИК.

10 сентября пройдут также выборы парламентов республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса в состав РФ.

За присоединение Донецкой Народной Республики к РФ по результатам референдума проголосовали 99,23% граждан. В Луганской Народной Республике интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%.