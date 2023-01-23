Разбавленная стоимость: чем закончится дело против владельцев «Лукоморья»

Тверской райсуд Москвы 23 января заочно арестовал Дмитрия Лукашевского — гендиректора компании «Лукоморье». Это крупный производитель продуктов, прежде всего эконом-сегмента, которые поставляются во многие торговые сети. А 25 января суд рассмотрит возможность ареста и его брата Сергея Лукашевского — владельца «Лукоморья». Ранее обоих объявили в международный розыск. Братьев подозревают в неуплате налогов. По данным из открытых источников, долги компании перед ФНС составляют 634,5 млн рублей. Защита предпринимателей обратила внимание суда на то, что «Лукоморье» постепенно гасит задолженность по налогам. Чем может закончиться это уголовное дело и повлияет ли оно на поставки товаров в супермаркеты, разбирались «Известия».

Рыбное место

В понедельник, 23 января, Тверской суд заочно арестовал генерального директора компании «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского. Ранее его объявили в международный розыск вместе с братом и владельцем компании Сергеем Лукашевским. Вопрос о заочном аресте последнего суд рассмотрит 25 января.

Ходатайство об аресте братьев Лукашевских 19 января направил в суд Следственный комитет РФ. Их обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Долг «Лукоморья» перед налоговой службой составляет 634,5 млн рублей, следует из открытых источников.

Речь идет о периоде с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года , сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда. Исполнительное производство по делу открыто приставами 5 сентября прошлого года, следует из данных ФССП России.

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Защита Дмитрия Луковского возражала против его заочного ареста, называя его необоснованным. По версии адвоката Ирины Гриценко, от следствия ее клиент не скрывался, а просто выехал из страны еще в 2021 году. Она пояснила суду, что долг по налогам постепенно гасится компанией, а сам факт выставленных претензий оспорен. В подтверждение адвокат предъявила чеки из банка и попросила отложить заседание.

Представитель СК возражал — по его мнению, у бизнесмена было достаточно времени, чтобы появиться в суде.

Компания «Лукоморье» с уставным капиталом 1 млн рублей владеет рыбоперерабатывающим предприятием в Зеленограде. Она производит икру, рыбные пресервы и другую продукцию, в основном эконом-сегмента. Продукция поставляется во многие крупные сети супермаркетов — «Пятерочку», «Магнит», «ВкусВилл», «Дикси», «Верный» и другие , сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным базы СПАРК, последние несколько лет компания была прибыльной. В 2020 году выручка составила 2,6 млрд рублей, в 2021-м — 5 млрд рублей. Чистая прибыль, соответственно, 73 млн и 38 млн рублей. Судя по финансовой отчетности компании, неплохо дела шли и в период, который ей вменяют в качестве налоговых неплатежей. В 2016 году выручка компании была 1,5 млрд (прибыль — 620 млн), в 2017-м — 1,7 млрд (прибыль — 286 млн).

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Согласно данным базы «Руспрофайл», в 2017 году компания заплатила 6,4 млн рублей налогов. Рекордным по сумме уплаченных отчислений стал 2021 год — компания заплатила в бюджет 22,9 млн рублей.

Опасный НДС

За 11 месяцев 2022 года правоохранительными органами выявлено почти 4,9 тыс. налоговых преступлений (против 5,5 тыс. в 2021-м), рассказали «Известиям» в объединении предпринимателей «Опора России» со ссылкой на данные МВД. По всем таким случаям заводятся уголовные дела, но до суда из них доходит не более 20–25% — остальные либо закрывают, либо зависают до истечения срока давности, рассказал президент «Опоры» Александр Калинин. Среди причин — отсутствие состава преступления, недостаток доказательств, сложность расследования, давление на предпринимателя, пояснил эксперт.

Уход от налогов чаще всего происходит по схеме разрыва цепочки НДС. Это когда в систему расчетов включаются фирмы, которые предъявляют основной компании к вычету налог на добавленную стоимость, при этом сами его не платят. Поскольку НДС платит, как правило, средний и крупный бизнес, то и претензии эти обычно выдвигаются к крупным компаниям.

— С появлением у налоговой дата-центров и систем искусственного интеллекта все эти цепочки они видят и анализируют. Но только суд может оценить, было ли это преступлением, — сказал Александр Калинин.

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Уменьшение числа уголовных дел по налоговым статьям в «Опоре России» связывают с внесенными в апреле 2022 года в Уголовный кодекс изменениями. Они предписывают силовикам возбуждать такие дела только на основании материалов ФНС. Раньше это не требовалось, что в ряде случаев приводило к давлению на бизнес, считают в «Опоре России». Сейчас там рассчитывают, что дела будут более обоснованными и получат большую доказательную базу.

В следующем году ФНС намерена ужесточить проверки по выплате НДС. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о внесении в УК РФ новой статьи 178 за торговлю фиктивными счетами-фактурами, сообщили в организации. Наряду с ужесточением контроля необходимо снижать налоговое бремя на бизнес, поделился мнением Александр Калинин. Сейчас более 35% выручки уходит на налоги. Согласно некоторым экспертным системам оценки, налог, превышающий 34%, начинает тормозить экономический рост, напомнил он.

— Если компания гасит долг и платит пени, уголовное дело должно быть прекращено. Я очень надеюсь, что «Лукоморье» сможет это сделать. Было бы очень жаль потерять такую компанию, — резюмировал эксперт.

Невыплата долгов перед ФНС может стать поводом для начала процедуры банкротства компании, объяснила «Известиям» завкафедрой маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Ирина Скоробогатых. Однако это не будет автоматически означать прекращение производства на предприятии.

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— Может быть, найдется покупатель, который купит все активы и будет работать либо с ныне существующими заказчиками, либо с новыми, — отметила эксперт.

Рыбоперерабатывающий завод «Лукоморье» в Зеленограде является лишь производственной площадкой, которая берет заказы на выпуск продукции под чужими брендами. Сами же бренды принадлежат крупным торговым сетям, следует из открытых источников. Поэтому даже в случае, если судебные разбирательства как-то скажутся на производственном процессе компании, ритейлеры будут иметь возможность разместить заказы на производство товаров под своими брендами на других заводах.

«Известия» направили запрос в «Лукоморье» с просьбой пояснить, сказываются ли судебные разбирательства на текущей деятельности компании. На момент публикации ответ не получен.

Оправданная жесткость

Дробление бизнеса, операции с однодневками — типичные примеры налоговых схем, рассказала «Известиям» независимый эксперт в области налогообложения и права Алена Кликина.

Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере чревато лишением свободы до шести лет , рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Оксана Соболева.

— Уголовная ответственность в этом случае наступает, если сумма за три финансовых года превысила 13,5 млн рублей , — уточнила она.

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Иногда предприниматели обналичивают средства, совершая мнимые сделки, в том числе уменьшая НДС путем фиктивного приобретения товаров у фирм-однодневок. При совершении таких сделок в бюджет не уплачиваются налоги и сборы. Это одна из причин наступления уголовной ответственности по операциям обналичивания, объяснила юрист.

Бюджет страны на 90% складывается из налогов , рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

— Большая часть бюджета идет на поддержку социально незащищенных слоев населения, выплату пенсий, пособий и т.д. Как только предприятия перестают платить налоги, социалка начинает активно страдать. Поэтому государство вынуждено жестко спрашивать за неуплату налогов , — сказал депутат.

С его слов, на Западе за это же преступление санкции еще более жесткие, хотя налоговая нагрузка на предприятия меньше, чем в России.