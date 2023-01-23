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Арестович рассказал о попытке России провести «изящную спецоперацию»

Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Москва в первые несколько дней спецоперации по освобождению Донбасса пыталась вести якобы «умные боевые действия» с точечными ударами. Такое мнение в воскресенье, 22 января, выразил на своем YouTube-канале экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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«Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали/ <...> Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация», ― отметил Арестович.

Ранее, 21 января, Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале сказал, что Украина не сможет победить Россию. По его словам, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет.

Арестович также сообщил, что на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет ее к очень скорому поражению.

17 января Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Тогда же в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин отметил: заявление Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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