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Врач-сомнолог назвала оптимальную длительность дневного сна

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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Дневной сон может помочь восстановить энергетический ресурс. Об этом 21 января рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT.

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По ее словам, достаточно прилечь на один час, если за ночь человек спал менее восьми часов.

«Что касается количества дневного сна, то человеку, который, в принципе, высыпается ночью, но любит поспать днем, достаточно 15–20 минут. Если человек недосыпает, то многое зависит от того, насколько силен дефицит сна», — объяснила специалист.

Сомнолог добавила, что при дневном сне желательно проснуться до 15:00, чтобы не было трудностей с засыпанием вечером.

Она также добавила, что у метеочувствительных людей могут быть проблемы с засыпанием, так как меняется уровень влажности и атмосферное давление. В результате недосып может привести к возникновению депрессии, профессионального выгорания, а также различных сердечно-сосудистых заболеваний.

18 января сообщалось, что в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям.

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева 18 января рассказала в беседе с «Известиями» о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы — фатальной семейной бессонницы, которая стала причиной смерти подростка.

По ее словам, ключевыми признаками того, что бессонница имеет смертельную форму, — полная неспособность человека засыпать и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.

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