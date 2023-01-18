В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы

В Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям. Об этом в среду, 18 января, сообщил источник «Известий».

Тело юноши обнаружили в квартире на Южнобутовской улице на юго-западе столицы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать семейная фатальная бессонница, которой страдал молодой человек.

Семейная фатальная бессонница — редкое заболевание, которое передается по наследству и не поддается лечению. Чаще всего им страдают люди старше 50 лет, однако заболевание может проявить себя и в более раннем возрасте.

На последних стадиях болезни человек не может спать, говорить, перестает реагировать на окружающих и быстро теряет вес.

В мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев этого заболевания.

Ранее в этом месяце сообщалось, что 15-летний подросток отравился угарным газом в Волгоградской области. По данным следствия, девятиклассника в бессознательном состоянии 12 января обнаружила в ванной комнате его мама. Женщина решила проверить сына, поскольку тот долгое время не выходил. Прибывшим медикам «скорой» спасти подростка не удалось.