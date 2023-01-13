Дело возбудили по факту гибели подростка от отравления газом под Волгоградом

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика от отравления угарным газом в ванной комнате. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в четверг, 12 января, в частном доме на улице Лесозащитной в городе Камышин. По данным следствия, девятиклассника в бессознательном состоянии обнаружила в ванной комнате его мама. Женщина решила проверить сына, поскольку тот долгое время не выходил. Прибывшим медикам скорой спасти мальчика не удалось, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

«Следователями СКР установлен факт наличия обратной тяги при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне. В связи с этим продукты горения природного газа, представляющие большую опасность для жизни и здоровья, скапливались в ванной комнате», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначен ряд экспертиз, обстоятельства гибели школьника устанавливаются.

10 января два человека пострадали в результате отравления угарным газом в дачном доме в Казани. По предварительной версии, источником газа стал камин.