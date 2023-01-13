Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минфина Австрии госпитализирован после падения с электросамоката
Общество
Путин поручил создать центр для реабилитации участников спецоперации
Мир
НАТО перебросит в Румынию три оснащенных системой AWACS самолета
Мир
Министр обороны Украины заявил о принадлежности страны де-факто к НАТО
Общество
В России могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос совершенствования общественного контроля за выборами в РФ
Общество
Путин поручил представить идеи компенсаций за жилье в новых регионах РФ
Мир
На Украине предупредили о возможных аварийных отключениях света
Мир
NBC сообщил об обвинениях в домашнем насилии в адрес создателя «Рика и Морти»
Мир
В Сербии выступили против членства Косово в ООН
Армия
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Общество
В Москве расследуют убийство 97-летнего советского ученого

Дело возбудили по факту гибели подростка от отравления газом под Волгоградом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика от отравления угарным газом в ванной комнате. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в четверг, 12 января, в частном доме на улице Лесозащитной в городе Камышин. По данным следствия, девятиклассника в бессознательном состоянии обнаружила в ванной комнате его мама. Женщина решила проверить сына, поскольку тот долгое время не выходил. Прибывшим медикам скорой спасти мальчика не удалось, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

«Следователями СКР установлен факт наличия обратной тяги при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне. В связи с этим продукты горения природного газа, представляющие большую опасность для жизни и здоровья, скапливались в ванной комнате», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначен ряд экспертиз, обстоятельства гибели школьника устанавливаются.

10 января два человека пострадали в результате отравления угарным газом в дачном доме в Казани. По предварительной версии, источником газа стал камин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023