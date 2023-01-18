Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-дипломат назвал покупку Австралией подлодок необдуманным решением
Мир
Шольц понадеялся на поражение России на Украине
Политика
РФ решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
Мир
В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии
Мир
NBC News сообщил о намерении Трампа вернуться в Facebook и Twitter
Политика
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Новости компаний
ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком
Мир
Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
Ведущий Fox News заявил об отнятом у американцев праве избирать президента
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Культура
Престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался отзывать приз у Никиты Михалкова

Сомнолог рассказала о способах распознать смертельную форму бессонницы

0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева 18 января рассказала в беседе с «Известиями» о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы — фатальной семейной бессонницы, которая стала причиной смерти 16-летнего подростка в Москве.

По словам эксперта, ключевыми признаками того, что бессонница имеет смертельную форму, — полная неспособность человека засыпать и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.

Проблемы роста: чем чаще всего болеют российские дети
Врачи рассказали, с какими недугами сталкиваются подростки и как их лечить

«Сначала развивается бессонница, потом появляются ее последствия: панические атаки, галлюцинации. Если мы говорим про семейную фатальную бессонницу, то здесь после нескольких месяцев тяжелой бессонницы развивается полная неспособность спать, затем органические нарушения нервной системы, после чего человек умирает», — пояснила она.

По словам Царевой, помимо основных признаков, у фатальной семейной бессонницы есть ряд других симптомов, таких как обильное потоотделение, гормональные нарушения или изменение диаметра зрачков.

По словам врача, подобное заболевание проявляется не раньше подросткового возраста и является наследственным. Как пояснила специалист, болезнь развивается по нарастающей и состояние пациента ухудшается с каждой следующей стадией.

«Лечения от этого заболевания нет. Снотворное не действует, поскольку изменяется сам механизм сна и отвечающая за сон зона мозга. Мозг просто не может засыпать», — рассказала сомнолог.

Царева также отметила, что фатальная семейная бессонница является невероятно редким заболеванием, которое было обнаружено всего у 40 семей по всему миру.

Ранее в этот день в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям. Как удалось выяснить «Известиям», тело юноши обнаружили в квартире на Южнобутовской улице на юго-западе столицы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023