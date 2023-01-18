Сомнолог рассказала о способах распознать смертельную форму бессонницы

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева 18 января рассказала в беседе с «Известиями» о том, как можно распознать симптомы редчайшей формы бессонницы — фатальной семейной бессонницы, которая стала причиной смерти 16-летнего подростка в Москве.

По словам эксперта, ключевыми признаками того, что бессонница имеет смертельную форму, — полная неспособность человека засыпать и отсутствие реакции на снотворное из-за того, что болезнь изменяет структуру мозга.

«Сначала развивается бессонница, потом появляются ее последствия: панические атаки, галлюцинации. Если мы говорим про семейную фатальную бессонницу, то здесь после нескольких месяцев тяжелой бессонницы развивается полная неспособность спать, затем органические нарушения нервной системы, после чего человек умирает», — пояснила она.

По словам Царевой, помимо основных признаков, у фатальной семейной бессонницы есть ряд других симптомов, таких как обильное потоотделение, гормональные нарушения или изменение диаметра зрачков.

По словам врача, подобное заболевание проявляется не раньше подросткового возраста и является наследственным. Как пояснила специалист, болезнь развивается по нарастающей и состояние пациента ухудшается с каждой следующей стадией.

«Лечения от этого заболевания нет. Снотворное не действует, поскольку изменяется сам механизм сна и отвечающая за сон зона мозга. Мозг просто не может засыпать», — рассказала сомнолог.

Царева также отметила, что фатальная семейная бессонница является невероятно редким заболеванием, которое было обнаружено всего у 40 семей по всему миру.

Ранее в этот день в Москве 16-летний подросток умер от редкой формы бессонницы, которая относится к неизлечимым наследственным заболеваниям. Как удалось выяснить «Известиям», тело юноши обнаружили в квартире на Южнобутовской улице на юго-западе столицы.