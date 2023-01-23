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Байден пообещал помощь в расследовании стрельбы в Калифорнии

Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Калифорнии
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Президент США Джо Байден поручил оказать федеральную поддержку властям Калифорнии в расследовании всех обстоятельств стрельбы в Калифорнии, в результате которой 10 человек погибли и еще не менее 10 получили ранения. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 22 января, на сайте Белого дома.

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Байден отметил, что поручил проследить за оказанием помощи калифорнийским властям своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.

«Джилл и я думаем о тех, кто был убит и ранен в результате массовой стрельбы прошлой ночью в Монтерей-парке. Хотя мы всё еще многого не знаем о мотивах этого бессмысленного нападения, мы знаем, что многие семьи скорбят сегодня вечером или молятся, чтобы их близкие оправились от ран», ― написал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что Монтерей-Парк, в котором произошла стрельба, был популярным местом в регионе, где регулярно собирались местные жители и проводили встречи общественные организации.

Помимо этого, Джо Байден подписал указ, согласно которому государственный флаг США должен быть приспущен на правительственных и общественных зданиях, военных базах и кораблях до вечера 26 января. Также к траурным мероприятиям должны присоединиться американские посольства и консульства за рубежом.

Ранее в этот день шериф округа Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Монтерей-Парк. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран.

22 января сотрудники спецназа блокировали машину подозреваемого в массовой стрельбе. Белый фургон находился на парковке города Торранс в 80 км от места инцидента. Внутри полицейские нашли тело подозреваемого, предположительно совершившего самоубийство. Затем они начали обыск в фургоне.

Стрельба в Монтерей-Парке произошла накануне, в результате трагедии 10 человек погибли, еще не менее 10 пострадали. В местной полиции сообщили, что неизвестный открыл огонь по группе людей, отмечавших китайский Новый год.

Сразу после случившегося пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) подключилось ФБР. Также она добавила, что Джо Байден был проинформирован о случившемся.

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