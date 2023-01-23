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Подозреваемый в массовой стрельбе в США был найден мертвым

CNN: подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым при штурме грузовика
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Фото: CNN
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Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии был найден мертвым в своем фургоне. Ранее машину окружили машины полиции. Об этом сообщил телеканал CNN 22 января.

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По информации телеканала, полиция окружила фургон, в котором обнаружила мертвого мужчину. Предположительно, подозреваемый в нападении совершил самоубийство.

Затем сотрудники спецназа провели обыск машины.

«Операция спецназа отдела специального назначения по задержанию вооруженного подозреваемого в Торрансе завершена. Район в безопасности», ― написали представители шерифа округа Лос-Анджелес в своем Twitter.

Ранее в этот день подразделения спецназа заблокировали проезд белого фургона, в котором мог находиться подозреваемый организатор массовой стрельбы в Монтерей-Парке.

По информации шерифа округа Лос-Анджелеса Роберта Луны, преступление предположительно совершил мужчина азиатского происхождения в возрасте от 30 до 50 лет.

Стрельба в Монтерей-Парке произошла накануне, в результате трагедии 10 человек погибли, еще не менее 10 пострадали.

В местной полиции сообщили, что неизвестный открыл огонь по группе людей, отмечавших китайский Новый год.

Сразу после случившегося пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) подключилось ФБР. Также она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. Глава государства попросил регулярно передавать ему сведения о ходе следственных мероприятий.

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