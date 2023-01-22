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ФБР займется расследованием обстоятельств стрельбы с десятью погибшими в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Allison Dinner
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В США ФБР займется расследованием обстоятельств стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния), в результате которой погибли десять человек. Об этом 22 января написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter.

По ее словам, советник по вопросам внутренней безопасности страны Элизабет Шервуд-Рэндалл передала информацию о случившемся президенту страны Джо Байдену. Он, в свою очередь, поручил убедиться, что ФБР помогает местным властям в расследовании, а также попросил регулярно информировать его о ходе дела.

О стрельбе в Монтерей-Парке стало известно ранее в этот день. Трагедия произошла в 22:30 по местному времени 21 января (9:30 22 января мск). В результате произошедшего также пострадали десять человек. Как сообщили в полиции, неизвестный открыл стрельбу в районе празднования китайского Нового года. Подозреваемый всё еще находится на свободе.

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