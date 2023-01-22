В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года

В городе Монтерей-Парке, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошла стрельба с многочисленными жертвами. Об этом 22 января сообщил портал BNO News.

Стрельба произошла в деловом квартале накануне около 22:30 по местному времени (9:30 мск).

По предварительной информации, погибли 10 человек, еще девять получили ранения.

Сообщается, что в этом районе проходило празднование китайского Нового года, а в квартале, подвергшемся нападению, ведут бизнес выходцы из Азии. Два свидетеля рассказали, что сначала приняли стрельбу за взрыв фейерверков.

Ранее, 17 января, женщина погибла в результате стрельбы в Вашингтоне. Она стала непреднамеренной жертвой перестрелки между мужчиной и подростком, которые также получили ранения.