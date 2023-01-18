Женщина погибла в результате стрельбы в Вашингтоне

На юго-востоке округа Колумбия американского штата Вашингтон произошла стрельба, погибла женщина, мужчина и подросток получили ранения. Об этом во вторник, 17 января, сообщает NBC Washington.

Отмечается, что в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе в районе Беннинг-Ридж. Прибывшие на место спасатели обнаружили трех жертв с огнестрельными ранениями. Одним их пострадавших был 15-летний подросток.

Подросток был ранен в плечо, у мужчины ранение в ногу. Их травмы, уточняет полиция, не опасны для жизни.

По информации правоохранителей, неизвестный мужчина пришел в квартиру с заправочной станции Shell и выстрелил в подростка и мужчину. После чего юноша открыл ответный огонь.

Во время происшествия женщина находилась в китайском ресторане неподалеку, она стала непреднамеренной мишенью для стрельбы. От полученного ранения пострадавшая скончалась.

При этом полиция пока затрудняется делать выводы относительно того, кто именно застрелил женщину. Между тем подростку будет предъявлено обвинение в ношении пистолета без лицензии и других преступлениях с оружием.

В настоящее время полицейские разыскивают мужчину, который первый открыл стрельбу.

Ранее в этот день сообщалось, что на баскетбольном матче средней школы в Дел-Сити, штат Оклахома вспыхнула стрельба. Один мужчина был доставлен в местную больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

Накануне, 16 января, в американском штате Флорида произошла стрельба, восемь человек получили ранения во время мероприятия MLK (посвящено наследию правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего). Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Степень тяжести ранения других уточняется.