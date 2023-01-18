В Оклахоме вспыхнула стрельба на баскетбольном матче средней школы

Стрельба вспыхнула на баскетбольном матче средней школы в Дел-Сити, штат Оклахома. По меньшей мере пострадал один человек. Об этом 17 января сообщил местный телеканал KFOR.

«После завершения баскетбольного матча мальчиков против средней школы Миллвуд произошла драка, и в здании стадиона раздались выстрелы. Полицейское управление Дел-Сити находится на месте и расследует инцидент», — приводит телеканал заявление представителей школы.

По информации телеканала, один мужчина был доставлен в местную больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

При этом никакой дополнительной информации не разглашается.

Накануне в Форт-Пирсе в американском штате Флорида произошла стрельба, в результате которой восемь человек получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел во время мероприятия MLK (посвящено наследию правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего).