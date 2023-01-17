Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

В Форт-Пирсе в американском штате Флорида произошла стрельба, восемь человек получили ранения. Об этом 16 января сообщили в Telegram-канале Police frequency.

Отмечается, что ЧП произошло во время мероприятия MLK (посвящено наследию правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего) парке lllouis Ellis. На место прибыли полицейские.

Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Степень тяжести ранения других уточняется.

Офис шерифа расследует несколько версий. Десятки депутатов в районе работают над поиском подозреваемого. Рассматривается и версия, что стрелявший действовал не один.

Ранее, 10 января, на северо-востоке Филадельфии в американском штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранение. Сообщалось, что, судя по кадрам с места ЧП, подозреваемые вышли из микроавтобуса с оружием и открыли огонь в четырех человек. На месте инцидента полиция обнаружила более 50 гильз.

Двумя днями ранее, 8 января, в штате Монтана мужчина открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в доме. По предварительной информации, мужчина ранил человека.