Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии

На северо-востоке Филадельфии в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранение. Об этом 10 января сообщает телеканал 6ABC.

Отмечается, что ЧП произошло в понедельник в квартале 3300 на Гилфорд-стрит недалеко от средней школы Линкольна.

На кадрах с происшествием видно, как подозреваемые выходят из микроавтобуса с оружием, после сразу открывают огонь в четырех человек, которые, как выяснила полиция, только что вернулись из торгового центра.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела 18-и 19-летнего юношей с огнестрельными ранениями.

Сообщается, что еще один 24-летний пострадавший успел забежать в дом. Впоследствии он был госпитализирован, но будучи в больнице итоге скончался. Четвертый мужчина находится в больнице в критическом состоянии.

На месте инцидента полиция обнаружила более 50 гильз. Подозреваемые находятся в розыске. Никакой информации о них в настоящее время не сообщается.

Ранее, 8 января, в американском штате Монтана на вечеринке по случаю дня рождения мужчина открыл стрельбу и ранил человека. После стрелявший забаррикадировался в доме.