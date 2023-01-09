В американском штате Монтана произошла стрельба
В американском городе Биллингс (штат Монтана) вечером 8 января произошла стрельба. Об этом сообщает портал KTVQ.
По данным полиции, открывший стрельбу забаррикадировался в доме. Сотрудники правоохранительных органов пока не пытались прорваться в здание.
По предварительной информации, мужчина ранил человека. Пострадавший в настоящее время находится больнице. Сведений о его состоянии нет.
Предполагается, что стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения.
Также 8 января в результате стрельбы в парке Дикки в Динубе (штат Калифорния, США) погиб человек, еще двое пострадали.