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В США остановили грузовик предполагаемого виновника массовой стрельбы

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Фото: ABC7
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Сотрудники американских правоохранительных органов заблокировали проезд для автомобиля, в котором может находиться организатор массовой стрельбы в Калифорнии. Об этом 22 января сообщает телеканал ABC7.

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Согласно имеющейся информации, полицейские окружили белый грузовой фургон, в котором, предположительно, может скрываться вооруженный злоумышленник. Ранее шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна описал подозреваемого как мужчину азиатского происхождения в возрасте от 30 до 50 лет.

О стрельбе в Монтерей-Парке стало известно ранее в этот день. Трагедия произошла в 22:30 по местному времени 21 января (09:30 22 января мск). В результате произошедшего 10 человек погибли, не менее 10 пострадали. Как сообщили в полиции, неизвестный открыл огонь в районе празднования китайского Нового года. Подозреваемый всё еще находится на свободе.

Сразу после происшествия пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) подключилось ФБР. Также она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. Глава государства попросил регулярно передавать ему сведения о ходе следственных мероприятий.

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