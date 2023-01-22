В США остановили грузовик предполагаемого виновника массовой стрельбы

Сотрудники американских правоохранительных органов заблокировали проезд для автомобиля, в котором может находиться организатор массовой стрельбы в Калифорнии. Об этом 22 января сообщает телеканал ABC7.

Согласно имеющейся информации, полицейские окружили белый грузовой фургон, в котором, предположительно, может скрываться вооруженный злоумышленник. Ранее шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна описал подозреваемого как мужчину азиатского происхождения в возрасте от 30 до 50 лет.

О стрельбе в Монтерей-Парке стало известно ранее в этот день. Трагедия произошла в 22:30 по местному времени 21 января (09:30 22 января мск). В результате произошедшего 10 человек погибли, не менее 10 пострадали. Как сообщили в полиции, неизвестный открыл огонь в районе празднования китайского Нового года. Подозреваемый всё еще находится на свободе.

Сразу после происшествия пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) подключилось ФБР. Также она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. Глава государства попросил регулярно передавать ему сведения о ходе следственных мероприятий.