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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Alan Devall
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Правоохранительные органы Лос-Анджелеса установили личность подозреваемого в стрельбе в американском штате Калифорния. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран. Об этом заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна во время пресс-конференции в воскресенье, 22 января.

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«Могу подтвердить, что других подозреваемых по инциденту с массовой стрельбой в Монтерей-Парке нет», ― подчеркнул Луна.

По его словам, когда полицейские машины окружили белый фургон, в котором находился предполагаемый преступник, они обнаружили мертвое тело подозреваемого. Тот совершил самоубийство.

Отмечается, что на лобовом стекле автомобиля был след от пулевого выстрела. По информации полиции, он был сделан изнутри машины.

Шериф округа подчеркнул, что при обысках в автомобиле подозреваемого был найден полуавтоматический штурмовой пистолет с увеличенным магазином. Луна добавил, что этот тип оружия запрещен в Калифорнии.

Ранее в этот день сотрудники спецназа окружили машину подозреваемого в массовой стрельбе в Калифорнии. Автомобиль находился на парковке в городе Торранс в 80 км от места происшествия. Внутри полицейские нашли тело подозреваемого, предположительно совершившего самоубийство. Затем они начали обыск в фургоне.

Стрельба в Монтерей-Парке произошла накануне, в результате трагедии 10 человек погибли, еще не менее 10 пострадали. В местной полиции сообщили, что неизвестный открыл огонь по группе людей, отмечавших китайский Новый год.

Сразу после случившегося пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) подключилось ФБР. Также она добавила, что президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся. Глава государства попросил регулярно передавать ему сведения о ходе следственных мероприятий.

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