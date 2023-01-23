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Марокко отправило на Украину модернизированные танки Т-72Б

Марокко передало Украине танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии
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Фото: Menadefense
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Власти Марокко согласились передать Украине партию танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил алжирский портал Menadefense.

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Согласно имеющимся данным, примерно 20 танков выделили в качестве военной помощи неделю назад. Они также были замечены в мастерской армейской компании «Экскалибур» в Штернберке (Чехия).

В арсенале марокканских ВС числилось порядка подержанных 300 танков Т-72 советского производства в разных вариантах сборки. Вооружение выкупили у Белоруссии в 1999 и 2000 годах.

«США обещают материальную помощь странам, решившим избавиться от своей российской или советской военной техники, это может предвещать замену этих марокканских Т-72 на М1А1 из американских военных запасов», — отмечается в публикации.

Ранее, 20 января, участники встречи стран НАТО на базе Рамштайн в Германии не пришли к единому мнению по поводу передачи Leopard 2 Украине. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Так, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон передаст свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Западные государства начали активно вооружать Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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