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Bloomberg назвал «цену отказа» Германии от российского газа

Bloomberg: Германия стала больше зависеть от Норвегии и угля после отказа от газа из РФ
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Фото: AP Photo/Michael Sohn
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Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, однако страна стала больше зависеть от сжиженного природного газа (СПГ), угля и топлива из Норвегии. Об этом 22 января пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что сократить потребление газа в стране помогла теплая погода, поэтому в ближайшие месяцы ФРГ не будет ощущать острой нехватки ресурса.

При этом до начала украинского конфликта Германия наполовину зависела от российских поставок, а после отказа от газа из РФ стране пришлось экстренно искать альтернативы. Спасением для Берлина оказался СПГ, уголь, а также газ из Норвегии и Нидерландов.

Однако, пишет агентство, из-за отсутствия долгосрочных контрактов ФРГ столкнулась с огромной конкуренцией, что сильно обострило ситуацию. Авторы материала считают, что стабильных поставок из Норвегии хватит на несколько лет, после чего они начнут сильно сокращаться из-за небольших запасов.

А поставки из Нидерландов аналогично уменьшатся уже к 2024 году, так как там закроют месторождение из-за угрозы землетрясений.

Ранее в этот день бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал ложью заявление главы минэкономики ФРГ Роберта Хабека о том, что РФ сама прекратила поставки газа в Германию.

Бывший вице-канцлер считает, что правительство ФРГ просто-напросто боится сказать правду своему народу, так как в этом случае ему придется признать, что оно само несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

При этом Хабек считает, что Россия виновата в остановке поставок, из-за чего у Германии нет в наличии половины необходимого топлива. Однако он не указал, что переход страны к зеленой энергетике с отказом от ископаемого топлива произошел под давлением США.

Кроме того, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил «Известиям», что обвинения со стороны Германии безосновательны, так как Москва заинтересована в торговле энергоносителями.

Эксперт напомнил, что проблемы ФРГ начались еще в 2021 году, когда отсутствие резервов для того, чтобы заместить выпадающую энергию ветра, привело к тому, что цены начали расти.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что после того, как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.

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